CdF : Annecy climatise l'OM au Vélodrome !

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Coupe de France, Quart de finale

Orange Vélodrome

OM-Annecy 2-2 (6 tab à 7)

Buts : Veretout (29e), Mughe (90e+6) pour l’OM ; Sahi (53e), Mouanga (59e) pour Annecy

Sensation à Marseille ! L'OM a été sorti aux tirs au but par Annecy (Ligue 2) après un nul 2-2. Sale semaine pour les Phocéens après le Classico.

Après la claque subie lors du classico dimanche soir face au PSG, l'OM devait se relancer face à Annecy en coupe de France. C'est sans doute la dernière chance des Phocéens de rafler un trophée cette saison. Les Marseillais entamaient bien la rencontre, étouffant leurs adversaires de Ligue 2. Néanmoins, les buts tardaient à cause des hors-jeu sifflés contre les attaquants phocéens ainsi que des arrêts de Callens, le portier haut-savoyard. Finalement, l'OM trouvait la faille. Clauss était trouvé dans l'axe et s'effaçait au dernier moment pour laisser Veretout ajuster Callens. Juste avant le repos, Malinovskyi trouvait la barre sur coup-franc (41e). Le deuxième but semblait annoncé face à un adversaire inoffensif.

⏱ 90’+6 | #OMFCA 2️⃣-2️⃣



𝗠𝗨𝗨𝗨𝗨𝗨𝗚𝗛𝗘 𝗔𝗨 𝗕𝗨𝗭𝗭𝗘𝗥 !!!!! 💥

Notre minot vient de sortir de nulle part un bijou pour égaliser à la dernière seconde !!! 🥵🔵⚪️ — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 1, 2023

Mais, après le repos, le FC Annecy jouait un bien vilain tour au public marseillais. Sahi Dion prenait la profondeur et fixait Balerdi avant d'enrouler parfaitement son ballon et tromper Lopez. Une égalisation qui sonnait l'OM avant le coup de massue dans la foulée. Sur un corner, Demoncy trouvait la tête de Mouanga qui donnait l'avantage à Annecy ! L'OM poussait derrière pour revenir au score mais pêchait dans le dernier geste. Mbemba trouvait notamment le poteau de la tête sur corner (72e). L'OM bénéficiait d'un coup de pouce avec un penalty sévère sifflé pour une main de Testud. Cependant, Sanchez butait sur Callens (85e). Alors que les Marseillais allaient être sortis, le jeune François-Regis Mughe marquait sur un centre légèrement dévissé pour arracher les tirs au but. Kashi ratait le premier pour Annecy mais Tavares et Balerdi rataient pour l'OM. Au bout du suspense, Annecy réalise l'exploit de ces quarts de finale.