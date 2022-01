Ambiance déjà chaude avant Chauvigny-OM

Dans : Coupe de France.

Par Mehdi Lunay

Ce dimanche soir, toute une région sera présente derrière l'US Chauvigny. Le club de National 3 de la Vienne défiera l'OM à Limoges en seizième de finale de la coupe de France. Les supporters du club amateur n'ont pas attendu la rencontre pour donner de la voix.

La tension est palpable mais l'excitation est de mise dans l'ancienne région que l'on appelait, jusqu'en 2016, le Limousin. L'US Chauvigny joue ce dimanche le match le plus important de son histoire, en soirée, devant toute la France. Le club de la Vienne accueille en effet l'Olympique de Marseille en seizième de finale de la coupe de France pour un match organisé à Limoges dans le département voisin de Haute-Vienne. Face au troisième de Ligue 1, les amateurs de National 3 aimeraient réaliser un exploit face à l'un des mastodontes du football français dans ce match périlleux sur le papier. Leurs supporters, eux, ont déjà oublié l'écart de niveau entre les deux équipes.

Ambiance surchauffée au dernier entraînement de Chauvigny

En effet, les supporters chauvinois sont particulièrement excités par l'affiche qui s'annonce dans ces premières heures de l'année 2022. Si certains s'interrogeaient sur l'ambiance qui attendra l'OM dimanche soir avec la jauge de 8000 spectateurs décidée par le préfet de Haute-Vienne, leurs doutes ont été dissipés lors du dernier entraînement de l'US Chauvigny.

Les supporters de @USChauvigny débarquent au dernier entraînement avant le match contre @OM_Officiel ! #CoupedeFrance pic.twitter.com/fVsJFBhKUI — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) January 1, 2022

Plus d'une centaine de supporters sont venus au stade Gilbert Arnault pour encourager les leurs avant le grand rendez-vous. Au son de mégaphones, de cornes de brumes et à la fumée de fumigènes craqués, ils ont mis le feu au petit stade pendant près d'une heure. Tout ceci, avant un superbe clapping pour conclure cette communion entre joueurs et supporters. De quoi redonner de la force à ces footballeurs pour livrer la meilleure prestation possible face aux Marseillais et tenter de rendre la soirée de dimanche inoubliable à plus d'un titre.