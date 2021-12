8.000 spectateurs pour le match de l’OM

Dans : Coupe de France.

Par Guillaume Conte

En attendant les mesures officielles qui ne prendront effet que le lendemain, les participants à la Coupe de France essayent de faire au mieux.

Pour les petits clubs, c’est notamment la douche froide alors ces rendez-vous était attendu avec impatience. C’est le cas à Chauvigny, où on pensait faire le plein du stade Beaublanc de Limoges. Mais la jauge a finalement été fixée à 8000 spectateurs par le Préfet de la Haute-Vienne, qui a décidé d’anticiper les limitations demandées par le gouvernement, un jour avant leur application. Les buvettes seront fermés et le port du masque sera obligatoire dans le stade pour cette rencontre entre la formation de National 3, qui pouvait espérer la présence de 12.000 spectateurs, et devra donc se contenter d’un stade à la capacité limitée. Néanmoins, cette jauge plutôt haute permettra une nouvelle mise en vente des billets, la première salve ayant déjà été lancée en début de semaine, avant son interruption en raison des mesures gouvernementales.