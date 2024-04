Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

Arrivé en demi-finales de la Youth League, le FC Nantes s’arrête là après son élimination aux tirs au but face à l’Olympiakos Le Pirée. Le match n’a débouché sur aucun but (0-0), mais les jeunes nantais ont craqué lors de la séance des tirs au but, ne marquant qu’une seule de leur tentative, pour laisser les Grecs aller en finale.