UEFA : La fin du foot à huis clos pour la SuperCoupe d'Europe ?

Dans : Coupe d'Europe.

La Supercoupe d'Europe, qui aura lieu le 24 septembre à Budapest, a des chances de se jouer devant du public. Ce qui serait une première pour un match européen en six mois.

En raison de la pandémie de coronavirus, l’UEFA a décidé de faire jouer à huis clos la suite des phases finales de Ligue des Champions et Ligue Europa. Une décision prise dans le but d'éviter une deuxième vague du Covid-19. Les matches à enjeux et sans spectateurs sont pour certains une incohérence dans le monde du football. Et ces derniers peuvent espérer voir un match européen avec du public dès le 24 septembre. En effet, la Supercoupe d’Europe, qui opposera le vainqueur de la C1 à celui de la C3, aura lieu à cette date. Et l’UEFA réfléchit à autoriser les fans à se rendre à Budapest pour assister à cette rencontre de haute voltige. C’est l’instance elle-même qui l’a annoncé sur son site ce mercredi.

« Aujourd’hui, l’UEFA a organisé une visioconférence avec les secrétaires généraux de ses 55 associations membres afin de discuter en particulier de la possibilité d’un retour progressif des supporters dans les stades lors des matches de l’UEFA. L’UEFA suggère d’utiliser la Supercoupe de l’UEFA, qui se jouera le 24 septembre à Budapest, comme match pilote en autorisant un nombre réduit de spectateurs », peut-on lire dans le communiqué. Les fans du PSG attendront une décision à ce sujet avec grande attention. Eux qui pourraient être de la partie si les hommes de Thomas Tuchel venaient à remporter la finale de la Ligue des Champions dimanche.