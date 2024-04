LOSC-Aston Villa ‍: Martinez prend deux jaunes et reste sur le terrain

Dans : Europa Conference League.

Par Alexis Rose

Ce jeudi soir, le football français a retrouvé sa bête noire en Coupe d’Europe avec ce diable d’Emiliano Martinez.

Après avoir écoeuré toute la France lors de la finale de la Coupe du Monde 2022, le gardien argentin a été l’acteur principal de l’élimination du LOSC en quarts de finale de l’Europa Conférence League (2-1 après le 1-2 de l’aller, 3-4 aux tirs au but). En effet, c’est le portier de 31 ans qui a qualifié Aston Villa malgré un match très moyen dans le temps règlementaire. Lors de la séance des tirs au but, le champion du monde argentin a sorti la première tentative de Bentaleb puis la dernière d’André. Mais entre-temps, Dibu Martinez a refait des siennes et a bien failli se faire expulser.

Imbroglio. L'arbitre met un jaune lors de la séance de tirs au but à Martinez qui est censé être son deuxième synonyme d'expulsion mais le gardien reste sur le terrain. La règle stipule que la séance de tirs au but ne fait pas partie du jeu. https://t.co/JXmdi48CcO pic.twitter.com/2dzEpDk4f8 — RMC Sport (@RMCsport) April 18, 2024

Déjà averti d’un carton jaune durant le match (39e), le gardien des Villans a reçu un deuxième jaune en début de séance pour avoir chambré le public lillois. Un nouveau carton pas synonyme d’expulsion, vu que les tirs au but ne sont pas considérés comme faisant partie du match. Les cartons reçus durant le temps réglementaire ne s’ajoutant donc pas à ceux reçus pendant la séance, et c’est de manière logique que Martinez a pu finir la séance et éliminer le LOSC en effectuant un arrêt final décisif.

Même s’il a respecté les règles, Ivan Kruzliak s’est en tout cas attiré les foudres des supporters du LOSC, sachant que l’arbitre slovaque a quand même pris des décisions litigieuses pendant la rencontre en accordant le but à Aston Villa alors que Bentaleb et Chevalier ont été bousculés (87e) puis en ne sifflant pas un penalty pour une petite main de Cash durant la prolongation (114e). Entre tous ces faits de jeu marquants et ses deux très bonnes partitions contre Aston Villa, le LOSC de Paulo Fonseca sort clairement de l’Europa Conférence League avec de gros regrets, car la première qualification en demi-finale européenne n’avait jamais été aussi proche…