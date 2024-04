Lille-Aston Villa ce jeudi à 18h45 ‍: Comment regarder gratuitement le match

Dans : Europa Conference League.

Par Guillaume Conte

Le LOSC accueille Aston Villa pour un grand soir d'Europe. Un match retour de la Conférence League qui va provoquer l'engouement dans le Nord, mais aussi dans toute la France puisque le match sera largement disponible.

Après la qualification du Paris SG ce mardi, le football français se prend à rêver d’un printemps formidable. Le prochain club en lice sera le Lille OSC, qui recevra Aston Villa ce jeudi en quart de finale retour de Ligue Europa Conférence. Une affiche disputée à un horaire inhabituel puisque la rencontre se déroulera à 18h45. Malgré ce petit décalage, le stade Pierre-Mauroy est attendu pour être bouillant pour l’occasion, étant donné que la formation de Paulo Fonseca n’a qu’un seul but de retard après sa défaite 2-1 à Villa Park. On promettait le pire aux Dogues, mais ils sont toujours dans la course et avant le match de l’OM contre le Benfica Lisbonne, tous les regards seront tournés vers le Nord de la France.

La Chaine Twitch de RMC dès 18h00

Ce soir, comme lors de LOSC-RCL, un barriérage sera disposé face à la Porte I située en face de la passerelle sud-est, « Allée de l'université ». Nous recommandons donc de prévoir quelques minutes supplémentaires pour rejoindre votre porte d’accès ⤵️#LOSCAVFC — LOSC (@losclive) April 18, 2024

Cela tombe bien, le match sera accessible pour tout le monde ou presque, pour peu que vous ayez une connexion internet, ou un simple téléviseur. En effet, la rencontre sera diffusée sur RMC Sport 1, chaine payante du bouquet RMC. Aux commentaires, ce sera Stéphane Guy associé à Sébastien Piocelle avec Rémi Dumont en bord de terrain. Mais pour ceux qui ne sont pas abonnés à RMC Sport 1, le match sera également diffusé sur plusieurs chaines du groupe. Et notamment RMC Découverte, disponible gratuitement sur la TNT. Cette affiche franco-anglaise sera également disponible en streaming sur RMC BFM Play.

Et pour finir, il sera possible de suivre ce match sur la chaine Twitch de RMC, avec Elton Mokolo pour animer la soirée pour ceux qui penchent pour le streaming plus décontracté. La prise d’antenne sur Twitch se fera même très tôt, dès 18h00 pour faire monter la température autour de cette rencontre très attendue.