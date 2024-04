Indice UEFA ‍: L’OM et le PSG portent la France

Dans : Coupe d'Europe.

Par Guillaume Conte

La Coupe d'Europe sourit enfin aux clubs français, qui sont deux sur trois à avoir passé les quarts de finale cette semaine. L'indice UEFA continue de grimper.

Lille est passé tout près de l’exploit contre Aston Villa et reste aux portes des demi-finales, mais il y a tout de même deux clubs français dans le dernier carré d’une Coupe d’Europe cette saison, et c’est à souligner. Le PSG face au FC Barcelone et l’OM contre le Benfica Lisbonne ont réussi à inverser la tendance de leur défaite au match aller, et valident donc leur billet pour les demi-finales. Voilà qui permet d’avoir de très belles conséquences sur le classement de l’indice UEFA.

La France devant l'Espagne sur cette saison !

Sur cette saison, la France prend la 4e place à l’Espagne, qui n’a plus que le Real Madrid en course et a failli faire chou blanc cette semaine. Ce sera difficile d’aller plus haut car l’Angleterre a plus d’un point d’avance, même s’il ne reste plus qu’Aston Villa en course, et la Premier League aurait très bien pu pleurer avec les éliminations de City, Arsenal, West Ham et Liverpool cette semaine. Sur cette saison, la première place de l’Italie assure déjà aux Transalpins, qui ont encore trois clubs (Atalanta, Roma et Fiorentina), un billet en plus pour la saison prochaine en Coupe d’Europe. Le billet bonus suivant devrait revenir à l’Allemagne, qui a encore trois clubs également (Bayern Munich, Borussia Dortmund et Bayer Leverkusen). A noter que les Néerlandais n’ont plus de club en course, donc chaque point gagné par la France lui permet de s’envoler.

En effet, sur le classement des cinq dernières saisons, celui qui compte pour l’attribution des places européennes, c’est la voie royale pour la France. Même avec les points perdus en vue de la saison prochaine, les Tricolores auront un matelas d’avance, puisqu’ils comptent actuellement 5 points de plus que les Pays-Bas. De quoi voir venir, même si pour la France il sera difficile de faire mieux que la saison 2021-2022 avec 18,4 points récoltés. Le challenge est accepté.