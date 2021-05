UEFA : Bientôt la fin de la règle du but à l'extérieur ?

Dans : Coupe d'Europe.

C'est une révolution qui pourrait avoir lieu au sein des compétitions internationales de l'UEFA lors des prochaines saisons.

Ce vendredi, l'instance qui gère le football européen a pris une étonnante décision, celle de supprimer la règle du but à l'extérieur. En effet, la commission des compétitions de clubs de l'UEFA a envie de révolutionner le foot, selon RMC. Utilisée en Ligue des Champions et en Europa League depuis 1965, cette règle stipule que l'équipe qui a marqué le plus de buts à l'extérieur est qualifiée en cas d'égalité au terme des 180 minutes de la confrontation aller-retour. Pour l'instant, cette décision n'est pas effective. Vu qu'il faut que ce choix soit voté au comité exécutif de l'UEFA. Mais si le vote venait à être positif, c'est une page de l'histoire du foot qui se tournerait...