ECL ‍: L'Olympiakos rejoint la Fiorentina pour une première en finale

Au lendemain de la qualification de la Fiorentina aux dépens du FC Bruges (1-1 après la victoire des Italiens 3-2 à l'aller), c’est l’Olympiakos qui a validé son ticket pour la finale de l’Europa Conférence League. En battant une nouvelle fois Aston Villa, tombeur du LOSC en quarts, grâce à un doublé d’El Kaabi (2-0), auteur de cinq buts en demi-finales (6-2 au cumulé), le club grec s’offre le droit de disputer la première finale de Coupe d’Europe de son histoire.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ!!! / WE ARE THROUGH TO THE #UECLfinal !!! 🔴⚪🇬🇷#Olympiacos #WeKeepOnDreaming #UECL pic.twitter.com/3mVVbTGqal