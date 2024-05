Europa League ‍: Thauvin donne la recette à l’OM pour se qualifier

Dans : Europa League.

Par Corentin Facy

Une semaine après le match nul 1-1 au Vélodrome, l’OM défie l’Atalanta à Bergame en demi-finale retour de l’Europa League. Une qualification pour la finale serait un exploit, mais Florian Thauvin y croit.

Ancien de l’Olympique de Marseille, Florian Thauvin est l’un des grands artisans du dernier parcours remarqué du club phocéen en Europa League. Finaliste en 2018 avec le club phocéen, l’attaquant de l’Udinese sera devant sa télé ce jeudi soir pour supporter l’OM contre l’Atalanta Bergame, une équipe qu’il connait bien pour évoluer désormais en Série A. Dans une interview accordée à L’Equipe, le champion du monde a justement donné quelques clés à son ancien club pour créer l’exploit et se qualifier en finale de l’Europa League. Selon lui, l’équipe de Jean-Louis Gasset devra être particulièrement attentives aux un contre un et à la dimension physique de l’Atalanta, qui, impressionné par le Vélodrome, n’a clairement pas affiché son meilleur visage au match aller.

« L’OM fait un beau parcours, franchement. Ils n’ont pas eu des équipes faciles à jouer, dès la phase de poules. Cela fait remonter beaucoup de bons souvenirs, surtout quand je vois l’ambiance générale, au sein du club, parmi les supporters… Tu ressens le même accompagnement du peuple marseillais. En Italie, l’Atalanta est vraiment une belle équipe, et pourtant ils ont été surpris par le Vélodrome, déstabilisés par le public. Contre Leipzig, on avait connu ça, cet emballement des tribunes, ce retournement de situation. L’Atalanta est une référence en Serie A, on a d’ailleurs perdu chez eux. Tu vois que ça bosse la semaine à l’entraînement, des joueurs physiques, grands, athlétiques, beaucoup de un-contre-un. J’aime bien Lookman ou Miranchuk devant. Il faudra réussir à sortir de leur pressing, se dépêtrer du marquage individuel et procéder en contre-attaques » a commenté Florian Thauvin, qui redoute la force de frappe offensive de l’Atalanta Bergame, mais qui reste convaincu que l’OM peut réaliser un énorme coup ce jeudi soir en Italie. Pour cela, il faudra une défense de fer et une attaque particulièrement inspirée, car les coéquipiers de Pierre-Emerick Aubameyang auront forcément de gros coups à jouer en contre-attaque au vu du style de l’Atalanta.