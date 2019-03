PSG, OL, Rennes, le foot français se fait martyriser par l’arbitrage

Dans : Coupe d'Europe, OL, PSG, Rennes.

Nous sommes le 14 mars, et c’est déjà fini en ce qui concerne la Coupe d’Europe pour les clubs français.

Les trois derniers clubs en lice n’ont pas su passer les 1/8e de finale. Après le PSG, qui a subi une véritable déconfiture face à Manchester United, l’OL qui a explosé en vol à Barcelone, c’est Rennes qui est loin d’avoir tenu le choc à Arsenal. Mais à chaque fois, l’arbitrage, malgré la vidéo dans les deux premiers cas, a été très défavorable aux clubs français.

Le match perdu par Rennes, malgré la nette supériorité des Anglais, n’aura pas atténué ce sentiment. Entre l’inversion du match aller avec le retour par l’UEFA, la suspension réduite pour Lacazette à la dernière minute, le deuxième but entaché d’une nette position de hors-jeu et le carton rouge oublié à ce même Lacazette, les Rennais ont eu l’impression qu’Arsenal n’avait pas besoin de ces coups de pouce pour passer. Et à l’heure du bilan pour le football français, si le niveau de notre championnat laisse clairement à désirer, Nabil Djellit pointe aussi du doigt la facilité avec laquelle les arbitres tapent sur les clubs tricolores.