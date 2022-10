Pénurie de victoire, Daniel Riolo appelle à la grève

Dans : Coupe d'Europe.

Encore une petite semaine pour les clubs français, qui ne parviennent pas vraiment à se faire respecter, notamment en Europa League en dehors de Rennes. C'en est trop pour Daniel Riolo, prêt à prendre son piquet de grève.

L’OM et Rennes ont apporté les deux seules victoires en Coupe d’Europe cette semaine. Si le PSG a limité la casse en conservant sa première place avec son nul contre le Benfica Lisbonne, les autres matchs de jeudi ont été très décevants, c’est le moins que l’on puisse dire. Monaco a été ridicule face à Trabzonspor, Nantes a volé en éclats à domicile face à Fribourg, et Nice n’a pas été capable d’éviter la défaite face à Slovacko en Conférence League. Un bilan famélique qui empêche la France de marquer de gros points à l’indice UEFA, même si le Portugal et les Pays-Bas, les vrais adversaires des clubs tricolores, ne font guère mieux. En attendant, le niveau de jeu pratiqué et les résultats désolent totalement Daniel Riolo, qui n’en peut plus des performances ridicules des clubs français en Coupe d’Europe.

« Nice peut encore se qualifier ? Mais encore heureux. Mais mon Dieu, s’ils ne terminent pas dans les deux premiers en Conférence League. Mais quelle honte. C’est la mode en ce moment, on ne peut pas faire grève comme ça un soir d’Europa League. Quand tu as des résultats comme ça, on parle d’autre chose, de nos vacances, nos sorties. Je suis sûr que les gens qui nous écoutent ça les ferait beaucoup plus marrer que de parler de ces équipes de m…, ces équipes en bois qui nous font honte », a balancé un Daniel Riolo très remonté sur RMC. A Nice, Nantes et Monaco notamment de faire mentir le consultant, pour qui les clubs français sont vraiment à la peine face à n’importe quelle équipe européenne, même les plus modestes, cette saison comme les précédentes.