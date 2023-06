OL ‍: Houssem Aouar débarque à Rome, c'est fait ‍!

Dans : Coupe d'Europe.

Par Corentin Facy

En fin de contrat avec l’OL, Houssem Aouar a signé un contrat de cinq ans en faveur de l’AS Roma, où il va poursuivre sa carrière.

Ces dernières semaines, le doute était total au sujet de l’avenir d’Houssem Aouar, en fin de contrat avec l’Olympique Lyonnais à la fin du mois de juin. Suivi par plusieurs clubs en Espagne, en Italie et en Allemagne, le néo-international algérien va poursuivre sa carrière à l’AS Roma. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano, confirmées par L’Equipe et Mohamed Bouhafsi, le n°8 de l’OL a signé un contrat jusqu'en 2028 en faveur de l’AS Roma. L’officialisation de sa signature est attendue dans les prochaines heures. Le club de José Mourinho, attentif à la situation d’Houssem Aouar depuis de longs mois, suivait le joueur de l’Olympique Lyonnais depuis près d’un an et demi et vient donc concrétiser cet intérêt avec une signature pour zéro euro.