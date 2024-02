Un arbitrage pro-Madrid, ça chauffe à Leipzig

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

La première période du match entre Leipzig et le Real Madrid a été marquée par un but refusé au club allemand et une faute énorme de Carjaval sur Xavi Simons non sanctionnée. Irfan Peljto, l'arbitre est pointé du doigt.

On jouait depuis trois minutes lorsque Benjamin Sesko, l'attaquant slovène de Leipzig, pensait ouvrir le score d'une superbe tête contre le Real Madrid. Mais après l'usage de la VAR, l'arbitre refusait le but allemand considérant que Benjamin Henrichs avait touché le gardien et était donc hors-jeu. Une décision contestable et contestée, notamment du côté....de Barcelone où l'on a très vite évoqué l'avantage permanent dont le Real Madrid bénéficierait avec les arbitres.

Mais quelques minutes plus tard, l'arbitre se mettait cette fois vraiment dans le pétrin. Sur un tacle grossier de Carvajal sur Xavi Simons, le joueur du Real Madrid s'en tirait sans carton jaune, ni même un coup-franc pour le RB Leipzig (29e). De quoi faire monter la tension sur la touche, où Marco Rose, l'entraîneur du club de Bundesliga, finissait par prendre un carton jaune.

What's wrong with VAR today Carvajal has gotten away with this challenge on Xavi Simions



VAR is out to rob Leipzig today Real Madrid being cooked pic.twitter.com/nLUP1Oq5YU — Out of Context EPL (@Out_contextEPL) February 13, 2024

Sur les réseaux sociaux, cela s'est déchaîné contre Irfan Meljto, l'arbitre du match. « Bravo au Var de Madrid pour cette nouvelle ligue des champions », « Quelqu'un connait le montant de la clause libératoire de la Var au Real Madrid ? », « Et si les fan’s de Barça avaient raison en disant « Que la Var est avec le Réal de Madrid. Parce qu' il n'y a absolument pas hors jeu », « Tout comme en Liga, le Real Madrid a les arbitres et le VAR dans sa poche », « En un peu plus d'une semaine, les adversaires du Real Madrid ont vu deux de leur buts refusés. Au temps du VAR. Et en plus, les Madrilènes pleurent tous les jours pour les arbitres ». Dans la presse madrilène, on ne trouve cependant rien à redire aux décisions de l'arbitre, d'autant que dès la reprise de la seconde période, les Espagnols ont ouvert le score par Brahim Diaz.