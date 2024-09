TV ‍: Sporting Portugal - LOSC, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Un peu dans le dur en championnat après avoir commencé fort sa saison, le Lille OSC va retrouver la Ligue des Champions avec l’ambition de repartir de l’avant contre le Sporting Portugal.

Quelle heure pour Sporting Portugal - LOSC ?

Sorti des barrages de la Ligue des Champions en août dernier, Lille aura la chance de lancer la saison européenne du football français. Puisqu’avant de voir le PSG, Monaco et Brest à l'œuvre plus tard dans la semaine, le LOSC se déplacera à Lisbonne pour affronter le Sporting. Cette rencontre se jouera ce mardi 17 septembre à 21 heures au Stade José Alvalade.

Sur quelle chaîne suivre Sporting Portugal - LOSC ?

Plus présent sur la diffusion de la L1 à cause de sa brouille avec la LFP, Canal Plus continuera par contre d’être au centre de l’attention médiatique cette saison avec les Coupes d’Europe. À commencer dès ce mardi, sachant que le match entre le Sporting et Lille sera diffusé sur Canal+.

Les compos probables de Sporting Portugal - LOSC :

Auteur d’un énorme début de saison, avec cinq victoires et 19 buts marqués en cinq journées, le Sporting caracole en tête du championnat portugais devant son rival Porto. Autant dire que l’équipe de Rúben Amorim veut poursuivre sa bonne dynamique en Ligue des Champions, devant son public, notamment grâce au goleador maison Gyokeres.

La compo probable du Sporting Portugal : Israel - Debast, Inacio, Matheus Reis - Quenda, Braganca, Hjulmand, Santos - Trincao, Gyokeres, Goncalves.

Après avoir bien débuté sa saison, que ce soit en L1 ou en barrages de C1, Lille a un petit coup de mou depuis la fin du mois d’août. Restant sur trois défaites de suite, dont une dernière plutôt inquiétante sur la pelouse de l’ASSE en championnat vendredi dernier (0-1), le LOSC aura à coeur de se racheter en Champions. Pour ce match, Bruno Genesio devra composer sans Haraldsson ou Ismaily.

La compo probable du LOSC : Chevalier - Santos, Meunier, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson - Zhegrova, André, Angel Gomes, Cabella - David.