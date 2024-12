TV ‍: Salzbourg - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Plus que jamais dos au mur dans sa quête de qualification pour la phase finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain n’aura pas d’autre choix que de l’emporter à Salzbourg cette semaine pour continuer à croire aux barrages.

Quelle heure pour Red Bull Salzbourg - PSG ?

Comment le club de la capitale française a pu se retrouver dans cette situation après cinq journées de Ligue des Champions ? À cause d’un manque d'efficacité et un niveau pas suffisant face aux gros, Paris est pour l’instant en dehors de la zone des qualifiés. Autant dire que ce match contre Salzbourg revêt l’importance d’une finale. Ce match se jouera ce mardi 10 décembre à 21 heures à la Red Bull Arena. L’arbitre de ce match sera l’Anglais Michael Oliver.

Sur quelle chaîne suivre Red Bull Salzbourg - PSG ?

Comme tous les matchs européens du PSG cette saison, cette rencontre entre Paris et Salzbourg sera bien entendue diffusée sur les antennes de Canal Plus, et précisément sur Canal+ Foot ce mardi soir.

Les compos probables de Red Bull Salzbourg - PSG :

En bas du classement de la Ligue des Champions avec seulement trois points pris en cinq journées, Salzbourg vit une saison compliquée. Après des claques contre Leverkusen (0-5) ou Brest (0-4), le club de Red Bull voudra se racheter devant son public pour continuer à croire en une qualification. Pour cela, Pepijn Lijnders sera privé de Terzic.

La compo probable du Red Bull Salzbourg : Schlager - Capaldo, Baidoo, Gadou, Guindo - Bidstrup, Bajcetic, Gloukh - Yeo, Ratkov, Nene.

Toujours invaincu en championnat cette saison et donc leader incontesté, le PSG vit une campagne européenne des plus difficiles. Avec seulement quatre points pris en cinq matchs, à cause notamment des dernières défaites contre le Bayern (0-1) ou l’Atlético Madrid (1-2), Paris a déjà dit adieu au Top 8. Pour se sauver, le PSG n’a plus qu’une place en barrages à aller chercher. Mais pour cela, Paris va devoir gagner deux de ses trois derniers matchs, à commencer par ce déplacement en Autriche. Pour ce match, Luis Enrique fera sans Dembélé (suspendu) ou Hernandez.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Ruiz, Neves, Vitinha - Zaire Emery, Ramos, Barcola.