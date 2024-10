TV ‍: PSG - PSV, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Freiné dans son bel élan du début de saison par Arsenal avant la trêve internationale d'octobre, le Paris Saint-Germain a une petite revanche à prendre pour son retour en Ligue des Champions face au PSV Eindhoven.

Quelle heure pour PSG - PSV ?

Avec la nouvelle version de la Ligue des Champions le club de la capitale française n’est pas à l’abri de passer à côté d’une qualification pour les huitièmes de finale, surtout après sa défaite face à Arsenal lors de la dernière journée. C’est donc pour retrouver le haut du classement après un départ mitigé en C1 que le PSG va défier le PSV. Cette rencontre se jouera ce mardi 22 octobre à 21h00 au Parc des Princes. L’arbitre sera le Suédois Glenn Nyberg.

Sur quelle chaîne suivre PSG - PSV ?

Si le groupe Canal Plus ne diffuse plus de matchs de L1, la chaîne cryptée est experte sur les Coupes d’Europe cette saison. Ce match de Paris contre Eindhoven sera donc diffusé sur Canal+ Foot. Les commentaires seront assurés par François Marchal et Sidney Govou.

Les compos probables de PSG - PSV :

Toujours invaincu en championnat et de nouveau leader après son large succès contre Strasbourg samedi (4-2), le club de la capitale veut repartir du bon pied en Ligue des Champions. Après une victoire difficile contre Gérone (1-0) et une défaite logique à Arsenal (0-2), le PSG doit prendre le maximum de points contre le club néerlandais, surtout que le PSG affrontera ensuite l’Atlético et le Bayern. Autant dire que le groupe de Luis Enrique sera sous pression mardi. Pour ce match, l’entraîneur espagnol aura toutes ses forces vives du moment à sa disposition.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaire Emery, Vitinha, Neves - Dembélé, Asensio, Barcola.

Au-dessus du lot en Eredivisie, avec neuf victoires en autant de journées, le PSV débarquera donc à Paris avec beaucoup de confiance pour tenter de réaliser l’exploit de dominer le PSG au Parc. Pas loin derrière Paris au classement de la Ligue des Champions, le PSV n’a pris qu’un point, contre le Sporting (1-1) après une défaite inaugurale face à la Juventus (1-3). Autant dire qu’il va falloir que les hommes de Peter Bosz commencent à faire tourner le compteur pour continuer à croire en une qualification.

La compo probable du PSV : Benitez - Karsdorp, Flamingo, Boscagli, Mauro Junior - Schouten, Til, Saibari - Bakayoko, De Jong, Lang.