TV ‍: PSG - Newcastle, à quelle heure et sur quelles chaînes ‍?

Par Alexis Rose

Très solide en L1 avec une place de leader, le PSG connaît plus de difficultés en Ligue des Champions cette saison. Après deux défaites en quatre journées, Paris se doit de faire un bon résultat à domicile contre Newcastle pour se mettre en bonne position avant son déplacement final à Dortmund.

Quelle heure pour PSG – Newcastle ?

En Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain alterne le bon et le moins bon. Après une victoire contre Dortmund (2-0), le PSG avait lourdement chuté à Newcastle (1-4) avant de rebondir contre l’AC Milan (3-0) et de retomber à nouveau en Italie (1-2). Pour l’instant intraitable à domicile, le club de la capitale française va donc tenter de faire un trois sur trois au Parc des Princes face à Newcastle ce mardi 28 novembre à 21 heures. L’arbitre de ce match sera le Polonais Szymon Marciniak.

Sur quelles chaînes suivre PSG – Newcastle ?

Comme chaque grand rendez-vous de Ligue des Champions du PSG cette saison, ce match contre le club de Premier League comptant pour la 5e journée de C1 sera diffusé sur deux chaînes : RMC Sport 1 et Canal+ Foot.

Sur la chaîne cryptée, les commentaires seront assurés par Paul Tchoukriel et Habib Beye, alors que Dominique Armand sera en bord terrain.

PSG / Newcastle ce mardi à 21h sur C+ Foot pour la J5 de LDC.

Commentaires : @PaulTchoukriel et @BeyeHabib

Bord terrain : @DomArmand

Interview : @Chagabs pic.twitter.com/odjothi4uJ — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) November 26, 2023

Les compos probables de PSG – Newcastle :

Deuxième du Groupe F de Ligue des Champions, avec un point de retard sur Dortmund, un d’avance sur le Milan AC et deux sur Newcastle, Paris doit l’emporter cette semaine au Parc pour aborder la dernière journée de C1 de la manière la plus sereine possible. Mais pour arriver plus tranquillement à Dortmund, où il n’est jamais facile de faire un résultat, Paris va devoir battre les Magpies. Une mission que Luis Enrique devra remplir sans Marquinhos ou Zaïre-Emery, deux titulaires blessés récemment.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Skriniar, Mukiele, Lucas Hernandez - Ruiz, Ugarte, Vitinha - Dembélé, Kolo Muani, Mbappé.

Auteur d’une très belle victoire face au PSG au match aller (4-1), Newcastle espère bien faire le même coup à Paris cette fois. Sortant d’une très belle victoire face à Chelsea en PL ce week-end (4-1), le club anglais va en tout cas se présenter à Paris avec l’ambition de l’emporter pour remonter au classement et disputer sa qualification lors de l’ultime journée. Mais pour cela, Eddie Howe sera privé de Botman, Barnes, Burn, Manquillo, Targett, Tonali ou Wilson.

La compo probable de Newcastle : Pope - Trippier, Lascelles, Schar, Livramento - Miley, Guimaraes, Joelinton - Almiron, Isak, Gordon.