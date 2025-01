TV ‍: PSG, Monaco, LOSC, Brest… À quelle heure et sur quelles chaînes voir le multiplex ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

À l’approche de la dernière journée de la phase régulière de la Ligue des Champions, tous les clubs français sont en position de se qualifier. Pour cela, le PSG, Monaco, Brest et Lille vont devoir assurer le coup lors du grand multiplex de la dernière journée.

Quelle heure pour le multiplex de la 8e journée de la Ligue des Champions ?

C’est cette semaine qu’une partie importante de la Ligue des Champions va se jouer, notamment pour les clubs français qui espèrent récupérer une place dans le Top 8 pour aller directement en huitièmes de finale. Pour cela, Brest devra faire un exploit lors de son choc contre le Real, Lille devra assurer à domicile contre le Feyenoord, alors que Monaco aura fort à faire face à l’Inter Milan. Hormis les clubs déjà qualifiés pour la phase finale, le PSG devra également aller chercher son ticket pour les barrages du côté de Stuttgart. Tous les matchs de la 8e journée de C1 se joueront ce mercredi 29 janvier à 21h00.

Sur quelles chaînes voir les matchs du multiplex de la Ligue des Champions ?

Avec 18 matchs en simultané pour ce grand multiplex de la LDC, qui s’annonce chaud bouillant, Canal Plus a dû faire des choix. Le match du PSG du côté de Stuttgart sera à l’affiche sur Canal+. Le match de Monaco à Giuseppe Meazza face à l’Inter sera sur Canal+ Sport. Le choc entre Brest et le Real Madrid sera diffusé sur Canal+ Foot. Et enfin, la rencontre du LOSC face à Feyenoord sera sur une chaîne de Canal+ Live.

Les compos probables des clubs français pour la 8e journée de C1 :

Le match le plus important côté français lors de cette ultime journée de C1 sera celui du PSG contre Stuttgart. Sorti d’une belle ornière grâce à sa victoire contre Manchester City la semaine passée, Paris est 22e du classement avec deux points d’avance sur la zone des non-qualifiés. Autant dire qu’avec une victoire ou même un nul, le PSG de Luis Enrique a de grandes chances de disputer les barrages.

La compo probable du PSG contre Stuttgart : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes - Ruiz, Vitinha, Neves - Doué, Dembélé, Barcola.

Dixième du classement de la LDC, Monaco fait partie de la longue liste de clubs avec 13 points après sept journées. Face à l’Inter, pratiquement assuré de finir dans le Top 8 avec ses trois points d’avance sur les barragistes potentiels depuis son fauteuil de quatrième, l’ASM d’Adi Hutter cherchera à faire le meilleur résultat pour finir le plus haut possible.

La compo probable de Monaco contre l’Inter Milan : Majecki - Vanderson, Singo, Kehrer, Mawissa - Zakaria, Camara - Akliouche, Minamino, Ben Seghir - Embolo.

Auteur d’une phase de poules sensationnelle, Brest est assuré de poursuivre sa route en Ligue des Champions. Mais à égalité de points du premier membre du Top 8, le SB29 peut même rêver d’une place directe pour les huitièmes. Sauf que pour cela, le club breton devra battre l’ogre madrilène, toutefois placé trois rangs derrière le groupe d’Eric Roy.

La compo probable de Brest face au Real Madrid : Bizot - Lala, Chardonnet, Ndiaye, Pereira Lage - Camara, Fernandes, Magnetti - Doumbia - Baldé, Ajorque.

Brillant tout au long de cette phase de ligue de la C1, avec des succès de prestige contre le Real ou l’Atletico, le LOSC de Bruno Genesio va chercher à finir dans le Top 8 pour s’éviter deux matchs de barrages en février. Mais pour cela, les Dogues vont devoir battre les Néerlandais du Feyenoord, classé juste devant eux.

La compo probable de Lille contre le Feyenoord : Chevalier - Meunier, Diakite, Alexsandro, Gudmundsson - André, Mukau - Cabella, Haraldsson, Bakker - David.