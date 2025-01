TV ‍: PSG - Manchester City, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Dos au mur après une première partie de saison compliquée en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain doit battre Manchester City, un autre favori en difficulté, pour éviter la sortie de route dès la phase de ligue.

Quelle heure pour Manchester City ?

Paris Saint-Germain vs Manchester City, c’est le grand choc que tous les fans de foot attendent avec impatience en ce début d’année 2025. Pour sa reprise en cette nouvelle année, la Ligue des Champions propose un véritable choc, comme une finale avant l’heure. Celle-ci se déroulera ce mercredi 22 janvier à 21h00 au Parc des Princes.

Sur quelle chaîne suivre Manchester City ?

Comptant pour la septième et avant-dernière journée de Ligue des Champions, ce duel entre Paris et Man City sera bien sûr à l’affiche cette semaine. Puisque ce mercredi soir, il faudra se brancher sur Canal+ pour regarder ce grand match de C1. Sur Canal Plus, les commentaires seront assurés par Habib Beye et Paul Tchoukriel.



PSG / Manchester City sur Canal+ ce mercredi à 21h pour la J7 de LDC.

Commentaires : P. Tchoukriel et @BeyeHabib

Bord terrain terrain : @Margot_Dumont pic.twitter.com/BlowJKyHZK — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) January 18, 2025

Les compos probables de Manchester City :

Toujours invaincu sur la scène nationale cette saison, le PSG a par contre beaucoup de mal en Ligue des Champions. Relégué à la 25e place du classement de la phase de ligue de cette nouvelle version de la C1, Paris est pour l’instant en dehors de la zone des qualifiés pour les barrages. Avec seulement sept points au compteur à deux journées de la fin, Paris doit prendre minimum quatre unités avant la fin du mois. Autant dire que ce match au Parc contre City revêt une importance particulière. Pour ce match à la vie à la mort, Luis Enrique pourra compter sur un groupe assez complet, sans Marquinhos (blessé), Kolo Muani (mercato), Kvaratskhelia (pas qualifié).

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Pacho, Lucas Hernandez, Nuno Mendes - Zaire Emery, Vitinha, Neves - Dembélé, Ramos, Barcola.

Après avoir eu un gros trou d’air en fin d’année 2024, Manchester City a retrouvé le sourire ces dernières semaines. Invaincus depuis six matchs, les Citizens restent sur une très belle victoire 6-0 contre Ipswich en Premier League. Autant dire que les hommes de Pep Guardiola vont débarquer à Paris avec de l’ambition. Également dans un besoin de résultat, sachant que City est 22e de la C1 avec un seul point d’avance sur le PSG, Manchester se doit de ramener un bon résultat de son déplacement en France pour au moins se rapprocher d'une qualification. Lors de ce match, Guardiola fera sans Stones ou Rodri.

La compo probable de Manchester City : Ederson - Nunes, Dias, Akanji, Gvardiol - Gundogan, Kovacic - Foden, De Bruyne, Doku - Haaland.