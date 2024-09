TV ‍: PSG - Gérone, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Inarrêtable en championnat avec cinq victoires en autant de journées, le Paris Saint-Germain va effectuer son retour en Ligue des Champions cette semaine avec la réception de Gérone.

Quelle heure pour PSG - Gérone ?

Passé pas loin d’une grosse performance en C1 la saison passée avec une sortie de route face à Dortmund en demi-finales, le club de la capitale française espère aller le plus loin possible en Ligue des Champions. Mais pour cela, il faudra déjà sortir de la nouvelle phase de Ligue concoctée par l’UEFA. Pour cela, quoi de mieux qu’une victoire contre Gérone pour commencer ? Ce premier match de C1 du PSG se jouera ce mercredi 18 septembre à 21 heures au Parc des Princes.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Gérone ?

Comme tous les matchs de Ligue des Champions cette saison, cette rencontre entre Paris et Gérone sera bien entendu sur les antennes de Canal Plus, et même sur la principale chaîne Canal+.

Les compos probables de PSG - Gérone :

Seul leader du championnat de France après quatre journées, le PSG réussit un très bon début de saison, à confirmer désormais sur la scène européenne. C’est donc avec une grande envie que le groupe de Luis Enrique s’apprête à défier Gérone avant le gros test face à Arsenal en octobre. Pour ce match, Paris sera privé de Donnarumma, Kimpembe, ou Ramos.

La compo probable du PSG : Safonov - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Ruiz, Neves, Vitinha - Dembélé, Asensio, Barcola.

Enorme surprise de la Liga la saison passée avec un podium derrière le Real et le Barça, Gérone va découvrir la Ligue des Champions avec un prestigieux déplacement au Parc sur la pelouse du PSG. Giflé par le Barça dimanche (1-4), le club catalan va donc avoir envie de se racheter à Paris mercredi.

La compo probable de Gérone : Gazzaniga - Frances, Lopez, Blind, Gutierrez - Herrera, Romeu, Martin - Tsygankov, Ruiz, Gil.