TV ‍: Barcelone - Brest, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

En difficulté en Ligue 1, le Stade Brestois veut poursuivre le plus longtemps possible son conte de fées en Ligue des Champions. Et quoi de mieux qu’un déplacement à Barcelone pour continuer d’avoir des étoiles dans les yeux ?

Quelle heure pour Barcelone - Brest ?

Après avoir défié des équipes de seconde zone en Ligue des Champions, le Bayer Leverkusen mis à part, Brest va s’attaquer à un col hors catégorie cette semaine. Puisque c’est du côté de Barcelone que le club breton va poursuivre son aventure en Ligue des Champions. Cette rencontre entre Brest et le Barça se jouera ce mardi 26 novembre à 21 heures au Stade Olympique de Montjuïc, et non pas au Camp Nou. Ce match sera arbitré par le Bosniaque Irfan Peljto.

Sur quelle chaîne suivre Barcelone - Brest ?

Placé en même temps que le choc entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich, ce Barça - Brest sera tout de même à l’affiche sur Canal. Puisque cette rencontre tant attendue entre le petit poucet français et le mastodonte espagnol, comptant pour la 5e journée de la C1, sera à regarder sur Canal+ Sport.

Les compos probables de Barcelone - Brest :

En difficulté depuis la blessure de Lamine Yamal, avec une défaite et un nul en Liga ce week-end contre le Celta Vigo (2-2) alors que le FCB menait 2-0 jusqu’à la 83e, le Barça aura besoin de se rassurer contre Brest ce mardi. Devant son public, le club catalan cherchera à consolider sa place dans le Top 8 de la phase de ligue de la C1. Mais pour cela, Hansi Flick ne pourra pas compter sur Yamal, Torres, Ter Stegen, Garcia, Fati, Bernal ou Araujo.

La compo probable du Barça : Pena - Koundé, Cubarsi, Martinez, Baldé - Pedri, De Jong, Gavi - Raphinha, Lewandowski, Olmo.

Dans le dur en L1, avec seulement 13 points en 12 journées et une 12e place, trois longueurs au-dessus de la zone rouge, Brest figure par contre tout en haut du classement de la Ligue des Champions. Pour sa découverte de la Coupe d’Europe, le club breton a réalisé un sans faute avec trois victoires et un nul. De quoi aborder ce déplacement prestigieux sur la pelouse du Barça sans pression, avec juste l’envie de profiter de ce grand rendez-vous. Pour ce match, Eric Roy fera sans Faivre, Locko, Haidara ou Lees-Melou

La compo probable de Brest : Bizot - Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Amavi - Camara, Magnetti, Martin - Del Castillo, Ajorque, Sima.