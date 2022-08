Tirage LdC : Le PSG et l'OM fixés !

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Le Paris SG et l’Olympique de Marseille connaissent désormais le sort qui les attend en Ligue des Champions.

Si le PSG souhaitait se mesurer à un groupe relevé pour enchainer les gros matchs, le club de la capitale a été servi. Le champion de France affrontera deux gros bras européens historiques dans la poule H, avec la Juventus Turin et le Benfica Lisbonne, dans un duel franco-portugais qui sera aussi décisif dans la course à l’indice UEFA. Pour compléter ce groupe, le PSG sera opposé au Maccabi Haïfa, dans un vieux et mauvais souvenir pour le club francilien.

Du côté de l’OM, on craignait le pire vue la position dans le pot 4 au moment du tirage au sort. Yaya Touré, qui effectuait le tirage au sort en tant qu’ancien vainqueur avec le FC Barcelone, a réservé un groupe le plus abordable possible puisque l’OM affrontera l’Eintracht Francfort, récent vainqueur de l’Europa League, Tottenham, ancien finaliste de l’épreuve, et le Sporting Portugal, dans une nouvelle confrontation franco-portugaise qui sera très suivi.

Le tirage au sort des poules

Groupe A : Ajax, Liverpool, Naples, Glasgow Rangers

Groupe B : Porto, Atlético Madrid, Leverkusen, Club Bruges

Groupe C : Bayern Munich, FC Barcelone, Inter Milan, Plzen

Groupe D : Francfort, Tottenham, Sporting Portugal, OM

Groupe E : Milan AC, Chelsea, RB Salzbourg, Dinamo Zagreb

Groupe F : Real Madrid, RB Leipzig, Shakhtar Donetsk, Celtic Glasgow

Groupe G : Manchester City, FC Séville, Borussia Dortmund, Copenhague

Groupe H : Paris SG, Juventus Turin, Benfica Lisbonne, Maccabi Haifa