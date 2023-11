SuperLigue, Florentino Perez veut l'Europe à ses pieds

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Le patron du Real Madrid n'en démord pas, il a raison contre tous, la SuperLigue est l'avenir du football européen. Et Florentino Perez compte sur la justice européenne pour imposer à tous son choix financier.

Patron du plus puissant club de football du monde, Florentino Perez veut désormais gouverner l’Europe, pensant avoir à lui seul les meilleures idées pour relancer l’intérêt autour du foot. En avril 2021, avec d’autres clubs, le patron du Real Madrid avait tenté un coup d’État contre l’UEFA. Mais face à un énorme mouvement de protestation, les équipes anglaises se retiraient de cette SuperLigue, bientôt imitées par l’Atlético Madrid et l’Inter, avant que finalement tout s’écroule au grand désarroi de Florentino Perez et Andrea Agnelli, alors aux commandes de la Juventus et qui avait été qualifié de traitre par Aleksander Ceferin.

Madrid rêve de SuperLigue

Mais pour l’homme d’affaires de 76 ans, poussé par d’énormes financiers prêts à investir dans cette compétition et un puissant cabinet de lobbying, a décidé de croiser le fer devant la Cour de justice de l'Union européenne, qui le 21 décembre prochain décidera si l’UEFA a le droit de s’opposer à la création de cette compétition. Pour le président du Real Madrid, il ne fait aucun doute qu’il aura gain de cause. Et ce samedi, à l’occasion de l’assemblée générale des Merengue a répété que cette nouvelle épreuve européenne était l’avenir.

Florentino Pérez: "Esto es el Real Madrid, el club de las 25 Copas de Europa. El mejor club del mundo y el mejor club de la historia".#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 11, 2023

Même si des milliers de supporters ont manifesté contre le projet de SuperLigue, et que des joueurs et entraîneurs de premier plan sont également montés au créneau pour stopper cette histoire, Florentino Perez pense avoir raison contre tous. « Le projet de Superligue a subi ces dernières années des campagnes incessantes de désinformation et de manipulation. On nous a même accusés de vouloir quitter les ligues nationales. Je tiens à vous dire que c'est totalement faux. La Superligue sera une compétition parfaitement compatible avec les compétitions nationales et leurs calendriers. L'unique objectif de la Superligue est d'améliorer, de moderniser et de renforcer les compétitions européennes de clubs, et ce, sans privilèges et sans que personne n'en soit exclu. La Superligue sera pleinement méritocratique », a tenté de convaincre le président du Real Madrid.