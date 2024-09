Real ‍: Thibaut Courtois blessé et incertain à Lille

Visé par des projectiles, ce qui a entraîné l’interruption de la partie avant que celle-ci ne reprenne et voit l’Atlético égaliser dans le temps additionnel (1-1), Thibaut Courtois a passé une sale soirée dimanche soir face au Wanda Metropolitano.

En effet, le gardien du Real a terminé la rencontre avec un pépin musculaire et n’est pas certain de pouvoir tenir sa place pour le déplacement du club merengue sur la pelouse de Lille, mercredi soir en Ligue des Champions (21 heures).

🚨⚪️ Thibaut Courtois, set to undergo tests today as he suffered a muscle problem against Atlético Madrid.



Lunin, ready to start in UCL this week if needed. pic.twitter.com/9ywSdj6Dyn