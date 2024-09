Racisme ‍: Le Barça privé de ses supporters à Belgrade

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

L'UEFA a décidé d'interdire de déplacement les supporters du FC Barcelone suite à une banderole raciste exhibée lors du match à Monaco. Le club devra également payer une amende.

Lors du premier match du Barça en Ligue des champions, c'était au Stade Louis II, des supporters catalans ont sorti une banderole où il était écrit « Flick Heil ». Un message qui a provoqué la colère d'autres fans barcelonais, écœurés de cette référence aux heures les plus sombres de l'histoire. Du côté de l'UEFA, on a annoncé ce vendredi que le Barça devra se passer de ses supporters en déplacement à Belgrade début novembre, et paiera par ailleurs une amende de 10.000 euros. Les dirigeants barcelonais ont rapidement fait savoir qu'ils ne contesteraient pas cette sanction et qu'ils feront le maximum pour ne plus avoir affaire avec ces pseudos supporters.

« Le club annonce qu’il respectera cette sanction et l’appliquera lors du quatrième tour de la Ligue des champions, au cours duquel l’équipe affrontera l’Étoile Rouge à Belgrade le 6 novembre. Le FC Barcelone rejette toute forme d’apologie de la violence et, comme le stipulent les articles 3 et 4 de ses statuts, veille à la protection et à la promotion de la Déclaration universelle des droits de l’homme contenue dans la Charte internationale des droits de l’homme proclamée par les Nations unies. Le club renforcera ses moyens actuels et prendra toutes les mesures additionnelles nécessaires pour éviter que de tels faits ne se reproduisent à l’avenir, et pour sanctionner ceux qui en sont les auteurs », précise, dans un communiqué, le FC Barcelone.