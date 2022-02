PSG - Real Madrid : À quelle heure et sur quelle chaîne voir le choc !

Dans : Ligue des Champions.

Par Alexis Rose

Pour le grand retour de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain aura la lourde tâche de recevoir le Real Madrid dans le cadre des huitièmes de finale aller.

Quelle heure pour regarder PSG - Real Madrid ?

Ce premier choc entre le PSG et le Real Madrid s’annonce chaud bouillant. Celui-ci se déroulera ce mardi 15 février à 21 heures au Parc des Princes. Daniele Orsato sera l’arbitre de cette rencontre de la plus haute importance pour Mauricio Pochettino.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Real Madrid ?

Comme chaque grand match de Ligue des Champions cette saison, ce PSG-Real sera co-diffusé en direct sur les antennes de Canal+ et de RMC Sport 1. Sur RMC, les commentaires seront assurés par Jérôme Sillon et Emmanuel Petit, alors que Timothee Maymon sera en bord terrain.

La bande annonce de PSG - Real Madrid par Canal + ✨#PSGRMA pic.twitter.com/V5EFEkuXKw — Actu Ligue 1 🇫🇷 (@ActuL1_) January 31, 2022

Les compos probables de PSG - Real Madrid :

Pour la réception du Real, Mauricio Pochettino pourra compter sur un groupe assez conséquent. Puisque Neymar devrait faire son retour après de longues semaines d’absence en raison d’une grave blessure à une cheville. Si rien n'indique que l’attaquant brésilien sera titulaire, le PSG devra par contre faire sans Sergio Ramos, l’ancien défenseur du Real étant encore touché au mollet…

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes - Danilo, Paredes, Verratti - Di Maria, Messi, Mbappé.

Longtemps incertain, Karim Benzema figure bel et bien dans le groupe madrilène qui se déplacera à Paris en ce début de semaine. Reste maintenant à savoir si l’attaquant français pourra être aligné d’entrée par Carlo Ancelotti. À noter que Ferland Mendy et Mariano Diaz font aussi leur retour en vue de ce match contre le PSG, où le Real sera donc au complet.

La compo probable du Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Alaba, Mendy - Modric, Casemiro, Kroos - Asensio, Benzema, Vinicius.

La décla du coach

Mauricio Pochettino : « Je ne crois pas qu’il y ait plus de pression d’un côté ou de l’autre. On respecte le Real Madrid comme l’un des plus grands clubs du monde. Ils ont 13 Ligues des champions. Cela parle à tout le monde. C’est dû à une force interne très grande comme club, pas seulement aux joueurs ou aux entraîneurs. Il n’y a pas de favori. C’est une rencontre qui pourrait être une finale de Ligue des champions. Le PSG espère ce titre depuis 50 ans. Nous sommes les aspirants. Après tout ce qu’a fait le club l’été dernier, on continue de l’être. On n’avancera pas en victime face au Real Madrid ».