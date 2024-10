PSG-PSV ‍: Les fans néerlandais interdits au Parc, la France a tranché

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Le 22 octobre prochain au Parc des Princes, le PSG recevra le PSV en Ligue des champions. Cette rencontre se fera sans la présence des supporters néerlandais. Un énorme coup dur pour les amoureux du PSV qui avaient déjà acheté leurs places. Ils devaient en effet être 2000 mais finalement, comme rappelé par Le Parisien, les autorités françaises ont annulé toutes leurs places. Cette décision résulte notamment du fait du mauvais comportement qu'avaient eu les fans du PSV lors de leur présence à Lens la saison dernière.

Une décision qui passe très mal

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par PSV (@psv)

A noter que les Bataves n'ont pas tardé à réagir à la décision des autorités françaises au travers d'un communiqué salé : « Le PSV regrette non seulement la décision des autorités françaises, mais aussi son timing. Tous les préparatifs avaient déjà été faits et de nombreux coûts ont été engagés. Le PSV et les autres parties impliquées ont contesté la décision autant que possible dans le court délai imparti au club. Le PSV a également proposé de prendre des mesures supplémentaires pour éviter les problèmes. À la grande déception du club, les deux n’ont pas produit les résultats escomptés ». Compte tenu de la situation désobligeante pour ses fans, le PSV Eindhoven s’est engagé à les rembourser concernant les billets. Mais seulement les billets. Les coups liés au déplacement et au logement ne seront pas pris en charge.