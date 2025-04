Aston Villa - PSG ‍: Comment regarder le match en direct ‍?

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Après sa victoire face à Aston Villa 3 à 1 au Parc des Princes lors du match aller de Ligue des champions, le PSG va tenter mardi soir de se qualifier pour le dernier carré de la C1. Un match que les fans parisiens et amateurs de foot ne voudront pas rater.

Le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions entre Aston Villa et le Paris Saint-Germain se déroulera ce mardi 15 avril 2025 à 21h (heure française) au stade de Villa Park, à Birmingham. Cette rencontre décisive sera diffusée en direct sur Canal+ Foot, C+ n'ayant pas décidé de donner ce match sur sa chaîne premium. La couverture de ce Aston Villa-PSG débutera dès 19h20 pour l'avant-match avec le Canal Champions Club présenté par Hervé Mathoux. Les abonnés pourront également suivre le match en streaming via la plateforme MyCanal, accessible sur ordinateurs, smartphones et tablettes.​

Pour les supporters résidant à l'étranger, plusieurs options de diffusion sont disponibles. Au Royaume-Uni, le match Aston Villa-PSG sera retransmis sur TNT Sports et Discovery+. Aux États-Unis, les supporters parisiens pourront suivre le match sur Paramount+, tandis qu'en Espagne, Movistar Liga de Campeones 2 assurera la diffusion de cette rencontre.

Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe au complet, Marquinhos faisant son grand retour, le capitaine brésilien du Paris Saint-Germain ayant purgé son match de suspension lors du match aller au Parc des Princes. Le club qualifié affrontera le Real Madrid ou Arsenal en demi-finale de la Ligue des champions. Les Gunners, qui se sont imposés 3 à 0 la semaine passée à domicile, seront les favoris avant le match retour prévu mercredi soir à Santiago-Bernabeu.