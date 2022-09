PSG-Juventus : Mbappé en feu, Canal+ victime d'un énorme bug

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Le coup d’envoi de la Ligue des Champions a été donné ce mardi, avec notamment un magnifique choc entre le PSG et la Juventus.

Un Parc des Princes rempli, un gros match entre deux grands clubs européens, et des attentes énormes, tout était réuni pour vivre une belle soirée. Mais pour les abonnés à Canal+, du moins à l’application MyCanal via Apple TV, Android et toutes les smart TV, l'application a planté au moment du coup d’envoi du match. Les comptes de la chaine cryptée ont été interpellés plusieurs milliers de fois en quelques minutes quand l’écran noir s’est affiché, ce qui a eu le don d’agacer forcément tous les abonnés concernés.

Les messages peu courtois, rappelant le coût d’abonnement à Canal+ pour suivre justement les gros matchs de Ligue des Champions, sachant que la chaine ne diffuse que deux matchs par journée de Ligue 1, se sont multipliés. D’autant que le but rapidement marqué par Kylian Mbappé est donc passé à la trappe pour des dizaine de milliers d’abonnés qui se sont plaints dès 21h00 sur les différents comptes de Canal+. Tout comme le second, tout aussi splendide, alors que plus de 35.000 bugs avaient été répertoriés sur les sites spécialisés à 21h20.

A la pause, alors que le problème n'était toujours pas réparé, Hervé Mathoux s'est excusé platement, assurant que le service technique était à pied d'oeuvre. Cela n'a pas empêché Canal+ de diffuser une mi-temps brouillonne au niveau technique, aves des images qui n'étaient pas accordées avec les commentaires.