Officiel : Les finales de Ligue des champions et d'Europa League reportées !

Ce n'est pas une surprise, mais ce lundi soir l'UEFA a annoncé le report sine die des finales de la Ligue des champions et de l'Europa League.

Prévue le 30 mai 2020 au stade olympique Atatürk d'Istanbul, en Turquie, la finale de la Ligue des champions n’aura pas lieu à cette date, tout comme la finale de l’Europa League qui était prévue le 27 mai 2020 au stade Energa de Gdansk en Pologne. L’UEFA a annoncé qu’il n’était plus possible de maintenir ce calendrier, l’instance européenne du football ne prévoyant plus aucun calendrier alors que l’épidémie de coronavirus fait des victimes par milliers sur toute la planète.

« En raison de la pandémie de COVID-19 en Europe, l'UEFA a pris aujourd'hui la décision de reporter les finales suivantes, initialement prévues en 2020 : UEFA Women's Champions League - UEFA Europa League - UEFA Champions League - UEFA Youth League (toute la phase finale) - UEFA Futsal Champions League (toute la phase finale). Aucune décision n'a été prise concernant de nouvelles dates. Le groupe de travail mis en place la semaine dernière, à la suite de la réunion des parties prenantes du football européen, conduite par le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, s'apprête à passer en revue les hypothèses possibles. Le groupe a déjà entamé son examen du calendrier. Les dates seront annoncées en temps voulu », a précisé l'UEFA.