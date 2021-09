Lionel Messi porte le PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

PSG bat Manchester City 2-0

Buts pour le Paris SG : Gueye (7e), Messi (73e)

Succès de prestige pour le PSG face à Manchester City. Dans la revanche de la dernière demi-finale, les Parisiens se sont imposés 2-0 avec notamment un bijou de Lionel Messi.

Sonné par son match nul face à Bruges lors du premier match, le PSG se devait de répondre présent contre Manchester City. Un rendez-vous de prestige qui sentait déjà le printemps, même au début de l’automne. Paris abordait ce match de la manière la plus parfaite possible, puisque Gueye catapultait une frappe violente en pleine lucarne dans la surface après un centre prolongé par Neymar (1-0, 7e). Le niveau des deux équipes était impressionnant dans ces premières minutes, même si progressivement, le PSG perdait le fil due de la rencontre. Il fallait un incroyable double miracle pour voir Sterling et Bernardo Silva trouver la barre de près sur une action initié par De Bruyne (25e). Avant la pause, le Belge passait tout près du rouge après un énorme tacle sur Gueye (40e), et le score en restait là.

Un tacle qui méritait le rouge ? 🟥#PSGMCI | #UCL — Canal Football Club (@CanalFootClub) September 28, 2021

Après le repos, la domination des Cityzens se faisait encore plus prononcée, et Donnarumma se montrait solide sur sa ligne comme dans les sorties. Le PSG n’arrivait pas à ressortir, et manquait clairement de vitesse pour attaquer, et d’énergie pour défendre. Et au moment où les Parisiens semblaient à bout de force, l’éclair de génie de Lionel Messi changeait la face du match. Parti sur son côté droit, le numéro 30 du PSG repiquait dans l’axe, prenait appui sur Mbappé, et faisait mine d’enrouler sa frappe pour fermer son pied au dernier moment et prendre Ederson à contre-pied. Pour le plus grand bonheur d’un Parc des Princes qui chavirait de bonheur avec ce but du break (2-0, 73e).

Pic of the day. pic.twitter.com/LFguQ3Br3F — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 28, 2021

De quoi s’assurer un succès de prestige pour lancer la campagne européenne des Parisiens, qui prennent ainsi la tête de leur groupe. Il faut dire que, dans l’autre match, Bruges a surpris en allant chercher la victoire 2-1 à Leipzig.