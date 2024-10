Monaco arrache un point dans la piscine de Zagreb

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Menée 2-0 à Zagreb, l'AS Monaco a finalement réussi à revenir au score (2-2) dans des conditions de jeu extrêmes. Un bon point pris en Croatie.

Après avoir battu le FC Barcelone lors de son premier match en Ligue des champions, l'AS Monaco se déplaçait ce mercredi en Croatie pour y affronter ce mercredi le Dinamo Zagreb. Et le moins que l'on puisse dire est que les joueurs de la Principauté ont eu du mal à briller sur une pelouse à la limite du praticable en raison des trombes d'eau qui sont tombées avant et pendant toute la rencontre. Face aux locaux, les Monégasques résistaient pendant une première période asse moyenne, mais sur un contre, pourtant ralenti par les flaques d'eau, Zagreb ouvrait le score juste avant la pause par Sucic (1-0, 45e+3).

Dans ces conditions de jeu extrêmes, l'AS Monaco avait du mal à s'exprimer, et allait prendre un deuxième but par Baturina (2-0, 66e). On pensait que c'en était fini des chances du club de la Principauté, mais sur une sortie ratée du portier croate, Salisu réduisait le score et relançait les espoirs monégasques (2-1, 74e). Et cela allait être payant, puisque sur un penalty à la dernière minute de jeu, Zakaria égalisait (2-2, 90e). Le pressing de l'ASM s'intensifiait, mais le Dinamo Zagreb tenait bon. Ce nul permet à la formation de Hutter de ramener un point précieux de ce déplacement très humide et d'être à al douzième place du classement après deux matchs.