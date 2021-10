Messi et Mbappé, la potion magique du PSG face à Leipzig

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

PSG bat Leipzig 3-2

Buts pour le PSG : Mbappé (9e), Messi (68e et 74e sp)

Buts pour Leipzig : Silva (28e), Mukiele (57e)

Le PSG a beaucoup souffert face à Leipzig, se retrouvant même mené avant que Mbappé et Messi ne finissent par faire la différence (3-2).

Après la large victoire de Manchester City sur Bruges, le PSG se devait de s’imposer face à Leipzig pour conserver sa première place du groupe. Malgré son bilan de zéro point, la formation allemande allait pourtant se révéler être un adversaire coriace et de valeur. Le but rapidement marqué par Mbappé, d’un contre éclair relayé par Draxler, lançait pourtant le PSG sur de bons rails (1-0, 9e). Mais progressivement, Leipzig prenait le dessus grâce à un énorme pressing qui rendaient impossibles les sorties de balle parisiennes. Résultat, Navas devait multiplier les prouesses, se trouvant même sauvé par son poteau. Et forcément, l’égalisation de Silva sur une action rondement menée jetait un froid sur le Parc des Princes (1-1, 28e). Surtout que la seconde période repartait sur les mêmes bases, avec un Angelino à la baguette pour servir Mukiele sur un plateau pour le deuxième but des visiteurs (1-2, 57e).

Premier doublé pour Lionel Messi sous le maillot du PSG. 🔴🔵 pic.twitter.com/LqShAjHHqw — Actu Foot (@ActuFoot_) October 19, 2021

Le PSG était au fond du trou, et la solution ne semblait vraiment pas évidente à trouver. Pochettino changeait les batteries, et passait à une défense à 5 pour mieux coller à Leipzig. Avec réussite. Il fallait toutefois une énorme perte de balle allemande pour lancer Mbappé vers le but. L’attaquant parisien n’en demandait pas tant, et filait pour servir Messi en retrait, qui marquait avec l’aide d’un double poteau (2-2, 68e). Le PSG était reparti, et Mbappé provoquait un pénalty en raison de mains baladeuses de Simakan. Messi le transformait d’une Panenka subtile (3-2, 74e) pour remettre le PSG devant. En fin de rencontre, Mbappé mettait un pénalty en tribunes, empêchant le score de gonfler. Suffisant pour s’imposer sur cette rencontre et s’offrir ainsi un grand bol d’air dans cette campagne européenne, avec la première place de la poule à mi-parcours.