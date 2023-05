Merci West Ham, la France aura 4 places en Ligue des champions

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

A compter de la saison 2024-2025, la France aura droit à trois places directes en Ligue des champions plus une via le tour préliminaire. Et cela grâce à la victoire de West Ham ce jeudi soir contre Alkmaar (2-1).

La France jouait gros ce jeudi soir, même si aucune équipe tricolore n’est encore en lice dans les trois coupes européennes. En effet, l’UEFA a prévu une réforme de la Ligue des champions, et pour s’assurer d’avoir trois places directes plus une via le tour préliminaire, la France devait assurer sa cinquième place actuelle au classement. Mais la menace néerlandaise était grande, puisque si l’AZ Alkmaar gagnait ses trois matchs en Ligue Europa Conference, les Pays-Bas pouvaient détrôner notre pays.

Mais en déplacement à Londres, l’équipe néerlandaise, qui avait ouvert le score, s’est finalement incliné (2-1) face à West Ham. Quoi qu’il arrive par la suite, et même si Alkmaar va en finale et la gagne, cela ne suffira pas et les Pays-Bas resteront derrière la France au classement UEFA et n'auront donc que deux tickets pour la Ligue des champions, plus un via le tour préliminaire.