Lukaku contre Haaland, le racisme a choisi son camp

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Entré en seconde période contre Manchester City, Romelu Lukaku a raté une occasion incroyable qui aurait envoyé l'Inter en prolongation. Pour l'attaquant belge, ce fut le début d'une vague de haine.

Les réseaux sociaux se sont enflammés samedi soir lorsque Romelu Lukaku est entré en jeu à la place d’Edin Dzeko à l’heure de jeu, le buteur belge semblant pouvoir débloquer la finale de la Ligue des champions. Mais à l’image de son Mondial 2022 avec la Belgique, le buteur de l’Inter a raté l’immanquable. Et notamment dans un duel à priori facile face au portier de Manchester City dans les dernières minutes de la finale sur un service impeccable de Gosens. Ajoutez à cela le fait que l’attaquant milanais a repoussé involontairement du talon une reprise de la tête de Dimarco qui pouvait tromper Ederson, et vous obtenez un cocktail explosif. Car si certains se sont attaqués brutalement au joueur en lui reprochant ses ratés, d’autres ont totalement franchi toutes les limites en multipliant les messages racistes. Un flot de haine qui hélas semble sans fin sur les réseaux sociaux.

Lukaku n'a pas le même traitement qu'Haaland

Sur son compte Instagram, Romelu Lukaku a vu débarquer des dizaines de racistes, lesquels ont posté les messages avec des émojis de singes et des injures punissables par la loi. Face à cette situation abusive, des supporters ont toutefois rappelé que sur cette finale, un joueur comme Erling Haaland avait été complètement transparent et que la star norvégienne n’avait subi aucune injure raciste sur les réseaux. A ce jour, l'UEFA n'a pas réagi à ce flot de commentaires haineux qui sont tombés sur Lukaku, lequel va devoir récupérer à la fois de cette finale ratée, mais également des conséquences de cette dernière. Tout cela alors que son avenir est entièrement flou, puisque le buteur belge doit retourner à Chelsea où l'on ne compte plus sur lui.