Lille-Madrid ‍: Mbappé sifflé lors de son entrée en jeu

Par Claude Dautel

Présent dans le groupe de Carlo Ancelotti pour le match contre Lille, Kylian Mbappé a été copieusement sifflé lorsqu'il est entré en jeu à la 57e à la place de Militao.

Pour son premier match en France sous le maillot du Real Madrid, Kylian Mbappé se doutait bien qu'il ne serait pas accueilli en héros s'il devait jouer contre le LOSC. Et cela a été le cas, puisque Carlo Ancelotti a lancé son buteur vedette peu avant l'heure de jeu alors que les Merengue étaient menés au score 1-0 suite à un penalty marqué par David juste avant la pause.

Les sifflets du stade Pierre Mauroy qui accompagnent l'entrée de Kylian Mbappé 👀#LOSCRMA | #UCL pic.twitter.com/tpsW6T2yZl — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 2, 2024

Et Canal+ ne l'a pas caché, et on l'a bien entendu, le champion du monde français a été copieusement sifflé en entrant sur la pelouse. Un accueil polaire pour celui qui a souvent été le bourreau du LOSC avec le Paris Saint-Germain et dont on sait depuis ce week-end qu'il a perdu énormément de sa popularité en France.