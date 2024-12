Le Real Madrid arrive, Brest obligé de se justifier

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Forcé de se déplacer à Guingamp pour accueillir les matchs de Ligue des Champions, le Stade Brestois va mettre les petits plats dans les grands pour faire venir le Real Madrid en janvier.

En plus de cela, l’enjeu sportif sera réel avec la possibilité pour le club breton d’aller chercher la qualification directe, et pour la formation espagnole de se sauver de ce début de saison européen décevant. Une affiche qui va bien évidemment faire le plein du Roudourou, qui aurait certainement pu être rempli cinq fois tant la demande a été forte. Les abonnés européens et les abonnés en championnat ont eu la propriété pour remplir l’enceinte de 16.000 places. Il ne restait dès lors que 5.000 places. Il a fallu enlever celles du Real Madrid, celles pour l’UEFA et celles de sponsors ou partenaires de Brest.

Brest ne laisse pas les rumeurs courir

🔴⚪ #SB29REAL L'intégralité des places mises en vente ce lundi, en priorité aux abonnés, a trouvé preneur. Il n'y aura par conséquent pas d'ouverture de la billetterie au grand public, la vente étant clôturée. ⚔ pic.twitter.com/9IR1QHg7o2 — Stade Brestois 29 (@SB29) December 16, 2024

Résultat, il restait officiellement que 2.500 billets disponibles pour les abonnés qui souhaitaient en prendre. Mais l’ouverture de la vente en ligne a très rapidement pris fin, a fait savoir le Stade Brestois. « L’intégralité des places mises en vente ce lundi, en priorité aux abonnés, a trouvé preneur. Il n’y aura par conséquent pas d’ouverture de la billetterie au grand public, la vente étant clôturée », a fait savoir la formation d’Eric Roy. De quoi chauffer à blanc ceux qui n’ont pas eu de place pour ce match énorme contre le Real Madrid, et qui ont accusé le Stade Brestois de n’avoir rien mis en vente, et d’avoir surtout gardé ça pour les partenaires, associés et amis du club.

De quoi faire réagir le club breton. « Du côté des abonnés partenaires, le quota VIP a été atteint dès la première rencontre et ce sera identique pour le match face au Real Madrid. Nous ne pouvons accueillir davantage de personnes VIP dans les espaces de réception », a prévenu le club du Finistère, pour qui il n’y a pas eu un soudain arrivage de places VIP pour cette rencontre, et que l’engouement a simplement fait beaucoup de mécontents.