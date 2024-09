Le racket c'est fini, l'UEFA baisse le prix des places

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

La Ligue des champions reprendra bientôt ses droits, pour le plus grand bonheur des fans et des observateurs. Surtout que le nouveau format permettra aux amoureux du jeu de visiter plus de stades en Europe.

Les coupes européennes nouvelle version vont prochainement voir le jour. Si les fans étaient dubitatifs, les affiches proposées, notamment en Ligue des champions, en charment plus d'un. Le PSG aura par exemple du lourd et des beaux déplacements à faire. Et ses supporters seront ravis d'apprendre, au même titre que ceux de Lille, Brest et Monaco, que le prix des places pour les déplacements va désormais être encadré à des montants plus abordables et raisonnables.

Des prix plafonnés pour les déplacements, tout le monde est content ?

Ce lundi, l'UEFA vient en effet d'annoncer les nouveaux prix en parcages visiteurs. Ces derniers seront de maximum 60 euros en Ligue des champions dès cette saison. Un prix qui baissera pour la prochaine édition à 50 euros. Concernant la Ligue Europa, le plafond sera limité à 40 euros puis 35 euros la saison qui suivra. Enfin, en Ligue Europa Conference, le plafond sera limité à 20 euros. A noter que ces nouveautés concernant les prix pratiqués ont été décidées avec l'approbation de l'ECA, dirigée par Nasser Al-Khelaïfi, et l'organisation Football Supporters Europe.

Chaque équipe aura quatre déplacements à faire cette saison lors des « poules » de la Ligue des champions. L'occasion donc pour beaucoup de supporters de voyager à travers l'Europe pour découvrir de nouveaux endroits mais surtout de nouveaux stades. Reste à savoir désormais si les mêmes plafonds pourraient être appliqués pour les fans qui désirent se rendre... dans leur propre stade. Les prix ont tendance à grimper à des montants assez fous, ne permettant pas à certains fidèles de pouvoir encourager leur équipe lors des soirées européennes.