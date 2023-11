Le PSG ou l'humiliation, la France joue son honneur

Dans : Ligue des Champions.

Par Adrien Barbet

Pour la première fois depuis l'ère QSI, le PSG est très proche d'une élimination dès la phase de groupes en Ligue des Champions. Si le RC Lens est déjà évincé, et que l'OM a sauté dès l'été, Paris doit éviter une humiliation historique au football français.

Giflé 6-0 par Arsenal lors de la 5e journée de la Ligue des Champions, le RC Lens quitte la C1 par la petite porte. Si les Lensois peuvent encore assurer une troisième place, synonyme de qualification en barrage d'Europa League, la campagne européenne a été compliquée pour les hommes de Franck Haise. Le PSG est donc le dernier représentant français présent dans la coupe aux grandes oreilles. Alors que la Ligue 1 a réellement besoin de points au classement UEFA, le club de la capitale va jouer son destin lors de l'ultime journée, contre Dortmund, en Allemagne, le 13 décembre (21h). Une rencontre décisive puisqu'en fonction du résultat entre Milan et Newcastle, Paris pourrait terminer troisième. Cela serait la première fois depuis la saison 2002-2003 qu'aucun club français n'est présent pour un printemps de Ligue des Champions.

La France derrière Paris pour éviter un fiasco historique

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par UEFA Champions League (@championsleague)

À l'époque, Lyon, Auxerre et justement Lens, avaient tous terminé à la troisième position. Une disette terrible, qui risque de se reproduire si le PSG ne parvient pas à sortir une grosse performance face aux coéquipiers de Marco Reus. Paris n'a été éliminé à ce stade de la compétition qu'à deux reprises depuis la réforme de la C1 en 1994, c'était lors de la saison 2000-2001 puis en 2004-2005. Sans Warren Zaïre-Emery, l'homme fort du milieu de terrain parisien, Luis Enrique va devoir trouver la solution pour battre Dortmund, intraitable à domicile et qui est déjà assuré de disputer les huitièmes de finale. Un match nul entre Milan et Newcastle permettrait au PSG de valider sa qualification sans même trembler, mais la première place est encore possible si les Parisiens gagnent au Signal Iduna Park. Le coefficient UEFA mais également l'honneur du football français planent au-dessus de la tête du PSG.