Le PSG champion d'Europe, personne n'y croit

Dans : Ligue des Champions.

Par Adrien Barbet

Suite aux qualifications de l'Atletico Madrid et du Borussia Dortmund, les huit clubs qualifiés pour les 1/4 de finale de la Ligue des Champions sont connus. D'après une analyse, le PSG n'est pas dans le top 3 des favoris à la victoire finale.

Pour la première fois depuis 2021, le Paris Saint-Germain s'est qualifié en 1/4 de finale de la coupe aux grandes oreilles, notamment grâce à un Kylian Mbappé décisif, auteur de 3 buts dans la double confrontation face à la Real Sociedad. Paris est d'ailleurs le seul deuxième de groupe à être encore présent. Manchester City remet sa couronne en jeu avec huit clubs qui rêvent tous d'être à Wembley le 1er juin. Mais d'après les prédictions d'Opta, le PSG n'a que 11,80 % de chances de remporter la première Ligue des Champions de son histoire. Le club de la capitale est loin derrière les Citizens (32,3 %), le grand favori. Le Real Madrid (16,87 %) et Arsenal (13,09 %) sont également mieux positionnés que Paris.

Le PSG outsider, les clubs espagnols bons derniers

Le PSG serait donc la quatrième équipe la mieux placée pour remporter cette 69e édition de la C1. Le Bayern Munich est juste derrière les hommes de Luis Enrique (10,75 %) tandis que l'autre club allemand, le Borussia Dortmund, emmené par Marco Reus, se retrouve sixième après avoir éliminé le PSV (5,62 %). Et contre toute attente, ce sont les équipes espagnoles qui ferment la marche. Le FC Barcelone (5,38 %) et enfin l'Atlético de Madrid (4,19 %) d'Antoine Griezmann. Ces pourcentages vont probablement évoluer en fonction du tirage de ce vendredi 15 mars. Surtout qu'il sera possible de se projeter jusqu'à la finale puisque les potentielles affiches des demi-finales seront également tirées. Le PSG fait donc office d'outsider pour décrocher sa première étoile, alors que Manchester City est présenté comme largement favori pour se succéder.