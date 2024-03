Le président de Naples disjoncte avant le choc contre le Barça

Dans : Ligue des Champions.

Par Adrien Barbet

En marge du 1/8e de finale retour de la Ligue des Champions entre Naples et le FC Barcelone, le président de la formation italienne a totalement dérapé en insultant et en poussant un caméraman pendant une interview.

Aurelio De Laurentiis est connu pour être un homme sanguin et particulièrement rude dans les affaires. C'est le premier aspect de sa personnalité qui est ressorti, la veille de ce choc en Ligue des Champions, entre le champion italien en titre et le dernier vainqueur de la Liga. Alors que Matteo Politano était en train de réaliser une interview avec Sky Sport, Aurelio De Laurentiis est intervenu pour stopper l'entretien, comme l'affirme ESPN dans des propos rapportés. « Politano ! Politano ! Avec vous (Sky, NDLR), il n'a pas le droit de parler. » Embarrassé par la situation, l'attaquant s'est donc retiré sur ordre de son président napolitain, qui a par la suite poussé et insulté le cameraman, proche de chuter. Sur X (ex-Twitter), le directeur de Sky Sport s'est insurgé du comportement d'Aurelio De Laurentiis.

Le président de Naples provoque un scandale avant la C1

Chi fa le interviste di Sky Sport lo decide Sky Sport.

Senza parole per quello che è successo al nostro giornalista, e al nostro cameraman: lo condanno senza altri commenti.

Una cosa è certa: andiamo avanti come sempre, con professionalità, rigore, credibilità. Ed educazione. — Federico Ferri (@FedericoFerri) March 11, 2024

« Qui fera les interviews de Sky Sport est décidé par Sky Sport. Sans voix pour ce qui est arrivé à notre journaliste et à notre caméraman : je le condamne sans plus de commentaires. Une chose est sûre : nous continuons comme toujours, avec professionnalisme, rigueur et crédibilité. Et l'éducation » a réagi Federico Ferri. Ce n'est pas la première fois que le boss de Naples s'emporte contre un média puisque ses joueurs ont également interdiction de communiquer avec DAZN, qui diffuse pourtant tous les matchs de la Serie A. L'entrepreneur italien accepte uniquement les interviews de journalistes napolitains ou ceux qui soutiennent son équipe. Une mauvaise image donnée par Naples juste avant le déplacement périlleux au Camp Nou pour affronter le FC Barcelone, afin de rallier les 1/4 de finale de la C1.