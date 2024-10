Le FC Rouen en Ligue des Champions, la folle ambition normande

Dans : Ligue des Champions.

Par Adrien Guyot

Nouveau président du FC Rouen qui a connu des derniers mois compliqués financièrement, Iwan Postel rêve en grand pour le club normand et ne le cache pas. Il envisage d’être en Ligue des Champions dans sept ans après avoir franchi des étapes.

Le FC Rouen n’est pas un miraculé, mais presque. Au bord du dépôt de bilan la saison dernière sous la houlette du président Charles Maarek, le club normand a échappé au pire grâce au rachat du club qui a permis au FCR de garder sa place en National 1. Nouveau boss de l’institution normande, Iwan Postel le sait, il est attendu. Ce dernier ne cache pas ses ambitions et veut faire du FC Rouen le seul véritable club de la ville même s’il doit faire face à la rivalité de QRM (également en National 1 cette saison) : «Il ne doit y avoir qu’un club et c’est le FCR. Je suis prêt à m’asseoir autour d’une table pour discuter et rajouter le M de Métropole au FCR. Mais si vous êtes joueurs de foot, comment vous vous sentez ? Vous jouez dans la même ville, vous préférez jouer dans le club avec deux pelés et trois tondus qui vous applaudissent ou être acclamés par tout un stade ?», s’est-il interrogé, avant de voir un peu plus loin avec un véritable projet sur le moyen terme.

Le FC Rouen vise la Ligue des Champions en 2031

Iwan Postel souhaite jouer la 𝗟𝗜𝗚𝗨𝗘 𝗗𝗘𝗦 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦 avec le FC Rouen d'ici 7 ans 💥🔴⚪



(@f3normandie) pic.twitter.com/uy96ZwfV4w — NationalFootball 🇫🇷 (@nationalfoot_) October 15, 2024

Très bon club de N1, le FC Rouen est une formation historique et Iwan Postel ne souhaite qu’une chose, découvrir la plus prestigieuse des compétitions européennes dans peu de temps : «On a mis plus de deux millions pour épurer les dettes, après on a injecté de l’argent pour se réorganiser, à la fin de la saison on sera à cinq millions d’euros d’investissement. L’ambition c’est minimum d’être en Ligue 2, et à moyen terme d’être en Ligue 1. Tous les deux ans, nous devons franchir un palier. Les gens vont dire que je suis fou mais j’ambitionne que le FC Rouen soit en Ligue des Champions d’ici sept ans», a-t-il confirmé dans une interview pour France 3 Normandie. De quoi faire rêver les supporters qui ont vu leur équipe favorite manquer de peu la montée en Ligue 2 ces dernières années. Retrouver le monde professionnel sera un premier objectif raisonnable avant d’envisager la suite, mais après des mois de galère et de doutes, le FC Rouen a retrouvé de l’appétit et de l’ambition.