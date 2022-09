Le cambriolé du soir pendant la Ligue des Champions est...

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir avait lieu un choc en Ligue des champions entre le Bayern Munich et le Barça. Et comme souvent ces dernières années, ce sont les Allemands qui ont pris le meilleur sur les Catalans.

Le Barça n'a une nouvelle fois pas su trouver les armes pour venir à bout du Bayern Munich en Ligue des champions. Malgré quelques fulgurances, les hommes de Xavi ont logiquement été battus par les Bavarois. Une défaite sur le score de deux buts à zéro qui pourrait bien avoir son importance pour la suite des opérations au Barça, surtout dans un groupe avec l'Inter Milan. Parmi les performances à retenir côté allemand, on peut noter l'abnégation de Thomas Muller, comme bien souvent. Mais mauvaise nouvelle pour le champion du monde, il a été cambriolé pendant la rencontre face au Barça...

Thomas Muller, un anniversaire gâché

Un anniversaire assez triste donc pour Muller, qui fêtait ce mardi ses 33 ans. Selon les informations de Bild, les faits se sont déroulés vers 22 heures dans la villa de l'Allemand, à Otterfing. Plusieurs individus ont pénétré dans son domicile avant de dérober de l'argent, des bijoux et des objets de valeur. Au total, le préjudice est estimé à près de 500 000 euros, comme le rapporte la police locale dans un communiqué publié dans la matinée. La police précise également que malgré d'importantes recherches, aucune piste ne mène jusqu'à présent jusqu'aux cambrioleurs. Ces derniers temps, ce genre de cambriolages se multiplie et les footballeurs sont des cibles de choix. Parmi les cambriolages marquants, on peut citer celui au domicile de Marquinhos alors que ce dernier jouait un match contre Nantes. Des faits de « séquestration » sur son père et deux de ses soeurs ont été rapportés. Egalement victime ce soir-là, Angel Di Maria, qui avait dû quitter le match dans la précipitation. Mais l'OM, l'OL et d'autres clubs européens comme le Real Madrid ou Manchester United ont été ciblés ces dernières années, les footballeurs étant visiblement une cible privilégiée.