LdC ‍: Un incendie est survenu juste avant Man City-Bruges

Grosse frayeur pour les spectateurs de Manchester City-Bruges ce mercredi soir. Deux heures avant le coup d'envoi du match, un incendie est survenu aux abords de l'Etihad Stadium. Selon les médias anglais, un commerce attenant au stade a pris feu (une boutique de merchandising ou un food-truck selon les sources). Le feu a été maîtrisé par les pompiers et aucun blessé n'est à déplorer.

This is the fire that has broken out at the Etihad ahead of Manchester City Vs FC Brugges in the Champions League… area cleared and no reports of any injuries - emergency services on site @LBC @LBCNews pic.twitter.com/8GrnCYC6nt