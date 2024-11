LdC ‍: Monaco prend trois excellents points à Bologne

Dans : Ligue des Champions.

Par Guillaume Conte

Monaco a tenu le 0-0 sans briller sur le terrain de Bologne, et conserve une série positive et son invincibilité en Ligue des Champions.

Très bien parti en Ligue des Champions cette saison, l’AS Monaco passait un test intéressant à Bologne, le Brest de la Serie A de la saison dernière. Les joueurs de la Principauté pensaient bien être passés devant grâce à la tête de Singo sur corner, mais le défenseur monégasque s’était appuyé sur le gardien selon la VAR (19e). La domination de l’ASM ne se concrétisait toutefois pas et tout était encore à faire après le repos.

𝗧𝗛𝗜𝗟𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢 𝗞𝗛𝗘𝗥𝗘𝗥 !!!!



Le capitaine monégasque libère les siens 🔥🔥🔥



86' | 0⃣-1⃣ #BFCASM pic.twitter.com/nWybeG1aYP — AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) November 5, 2024

La seconde période était bien moins emballante, avec beaucoup de contacts, sur un terrain de plus en plus difficile. Les Italiens prenaient le dessus sans se montrer dangereux, et le 0-0 qui sanctionnait ce pauvre spectacle était quasiment inévitable. Jusqu’à un dernier corner obtenu sur une belle action, et fermé au second poteau par Kehrer du bout du pied pour ouvrir le score (0-1, 88e). Une réalisation suffisante pour réaliser une très belle opération avec trois victoires en quatre matchs et un grand pas de fait pour basculer du bon côté à la fin de la saison régulière.