LdC ‍: Monaco et Brest martyrisés par l'Inter et le Real

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

8e journée de Ligue des Champions

Inter - Monaco : 3-0

Buts : Lautaro (4e, 16e et 68e) pour l'Inter

Brest - Real Madrid : 0-3

Buts : Rodrygo (27e, 79e) et Bellingham (57e) pour le Real Madrid

Assurés de se qualifier au moins pour les barrages avant les matchs du soir, Monaco et Brest ont pris cher face à des adversaires nettement plus forts ce mercredi, à savoir l'Inter et le Real Madrid.

La soirée a très vite tournée au cauchemar pour Monaco, réduit à dix dès la 12e mi-temps après le carton rouge reçu par Mawissa. Les hommes d'Adi Hütter étaient déjà menés 1-0 à ce moment de la partie et l'écart s'est logiquement creusé par la suite. Lautaro Martinez s'est régalé face à l'ASM, inscrivant un triplé. Une défaite sans conséquence pour les Monégasques, qualifiés pour les barrages... tout comme Brest. Les Bretons n'auront toutefois pas réalisé de miracle face au Real Madrid. Malgré un but refusé pour Ajorque qui aurait pu tout relancer au début de la seconde période, les coéquipiers de Kylian Mbappé l'ont emporté 0-3 grâce notamment à un doublé de Rodrygo. Une sale soirée mais sans conséquence pour les deux clubs français, qui se qualifient donc pour les barrages de la Ligue des Champions et quia ffronteront le Benfica Lisbonne ou... le Paris Saint-Germain.