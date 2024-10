LdC ‍: Monaco écrase l'Etoile Rouge et devient leader

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, phase de ligue, 3e journée

Stade Louis-II

Monaco-Étoile Rouge de Belgrade 5-1

Buts : Minamino (20e, 70e), Embolo (45e+4), Singo (54e), Akliouche (90e+6) pour Monaco ; Ndiaye (27e sur pen.) pour Belgrade

L'attaque monégasque a fait merveille ce soir pour permettre à l'ASM de l'emporter 5-1 contre l'Etoile Rouge de Belgrade. Avec déjà 7 points au compteur, Monaco prend provisoirement la tête du classement et se rapproche des barrages.

Après un match nul décevant à Zagreb, l'AS Monaco ne voulait pas se faire piéger par une autre équipe des Balkans, l'Etoile Rouge de Belgrade. Cependant, le premier acte était plus accroché que prévu. Les deux équipes avaient des occasions et Monaco ne déroulait pas forcément. L'ASM prenait quand même les devants au score grâce à un mauvais alignement défensif qui profitait à Minamino. Belgrade égalisait dans la foulée. Singo ratait une relance, Kehrer fauchait Ndiaye dans la surface et ce même Ndiaye convertissait le penalty. Juste avant le repos, Zakaria faisait trembler Louis-II puisqu'il écrasait quelque peu le pied d'un adversaire (45e). L'arbitre et la VAR ne disaient rien.

Quelle inspiration géniale de Singo ! 😱



L'Ivoirien décoche une superbe frappe aux 35 mètres pour faire le break 👏#ASMFKCZ | #UCL pic.twitter.com/undNwlQBrD — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) October 22, 2024

Une aubaine pour Monaco qui reprenait l'avantage dans les arrêts de jeu. Bénéficiant d'un contre favorable, Embolo allait tromper le gardien serbe. Sans doute secoués par Adi Hutter à la pause, les Monégasques dominaient nettement le second acte et le score s'alourdissait. D'un missile des 35 mètres en pleine lucarne, Singo marquait le troisième but monégasque. Si Embolo se voyait refuser le doublé pour une faute de main, Minamino était plus heureux que le Suisse. Dans une défense aux abois, le Japonais marquait le 4-1 dans un fauteuil. Enfin, Akliouche parachevait le succès monégasque d'une belle frappe croisée. 5-1, Monaco a fait une grande partie du travail pour être au moins dans les 24 premiers de la Ligue des champions en janvier prochain.