LdC ‍: « ‍Moche et immonde ‍», le Real dégoûte Walid Acherchour

Le Real Madrid a affiché un visage très inquiétant mercredi soir à Lille (1-0). Battu par une équipe plus agressive, le club merengue n’a jamais été en mesure d’inverser le rapport de force face aux Dogues.

Accroché par l’Atlético de Madrid ce week-end (1-1), le Real Madrid était très attendu mercredi à Lille lors de la 2e journée de Ligue des Champions. L’équipe de Carlo Ancelotti, qui s’était difficilement défaite de Stuttgart lors de la première journée, a terriblement déçu ses supporters en s’inclinant sur la pelouse de Lille. Au-delà du résultat, c’est le jeu de l’équipe qui interroge, tant les coéquipiers de Vinicius ont semblé sans solution face au LOSC, qui ne réalise pourtant pas un début de saison ébouriffant en Ligue 1. Des questions se posent autour de Carlo Ancelotti, qui ne semble plus avoir la formule cette saison alors que son effectif a été chamboulé par les arrivées de Kylian Mbappé et d’Endrick.

Dauphin du Barça en Liga, le Real Madrid va rapidement devoir se reprendre s’il ne veut pas se retrouver distancé en Liga et en difficulté dans la phase de classement en Ligue des Champions. Car ce que l’on voit actuellement est très inquiétant et ce n’est pas Walid Acherchour qui va dire le contraire. « Quand le Real Madrid gagne des matchs en étant honteux dans le jeu, on n’a pas le droit d’en parler, sinon on se fait assassiner. Après ce match contre Lille, il y a la combinaison des deux, il y a le résultat qui est honteux et il y a la manière qui est honteuse. Pas mal d’équipes mettent le Real Madrid en difficulté cette saison, y compris Stuttgart sur le dernier match de Ligue des Champions » a lancé Walid Acherchour au sujet du club merengue avant de poursuivre.

Walid Acherchour flingue le Real Madrid

« Depuis le début, il y a quand même 3 nuls et 1 défaite pour le Real. Quand tu es une équipe avec autant de grands joueurs que Madrid, ce n’est pas normal. J’ai vu une équipe laide du Real contre Lille, c’est laid, c’est tellement laid à voir. C’est incompréhensible, on comprend rien à ce que veut faire Carlo Ancelotti. Je trouve les individualités mauvaises. C’est mauvais, c’est laid, c’est moche. Je ne prends aucun plaisir à regarder le Real Madrid et je ne comprends pas où Ancelotti veut emmener cette équipe mais face à Lille, c’est immonde ! » a pesté le chroniqueur de Winamax, terriblement déçu par la prestation livrée par le Real Madrid face à Lille, et qui se demande si Carlo Ancelotti est encore l’homme de la situation pour redresser la Casa Blanca. La performance du Real ce week-end à Villarreal, une équipe difficile à manier, sera intéressante pour voir la force de caractère de ce Real, qui a concédé mercredi à Lille sa première défaite depuis… 36 matchs.